Jano, un joven con el que vivir aventuras y aprender historia

Engancharse a la lectura puede venir por muchos motivos, por diferentes tipos de lecturas, pero una de ellas es vivir aventuras. El guionista y escritor Damián Mollá se ha lanzado a la literatura juvenil con una novela que busca, precisamente, hacer que los lectores vivan aventuras. “Me gusta estudiar cosas de historia, de mitología, cultura clásica y estoy apasionado, voy encontrando perlas de conocimiento que me encantan y quiero compartir. Quería escribir una novela para contar todas estas cosas y un día me vino a la cabeza el final perfecto para una novela”, explica Damián Mollá que se acerca a la literatura juvenil con “Jano y el talismán del trueno”.

Mollá empezó la novela por el final porque “es como se debe empezar una novela, porque si no tienes un buen final, la historia tú la haces y de repente te ves atrapado sin un buen final”. Empezó construyendo un complicado entramado en el que todo tenía que encajar “incluye historia, mitología, la propia aventura de los chicos, las acciones heroicas, los enigmas, todo tiene que ir encajando y tiene que ir conformando un gran puzzle que el lector va armando poco a poco, acompañando a Jano en la historia. Finalmente, es capaz de ver toda la historia completa como si fuera una foto, y te explota la cabeza”, explica el autor.

Jano es un joven de 14 años “que tiene un padre muy pesado con la cultura clásica”, algo que antes se estudiaba como conocimiento en la antigüedad, pero que hoy parece descartado, “es como que ya no lo tenemos alrededor de nosotros, y eso nos hace que no entendamos muy bien el mundo, ni bien por qué las cosas son como son”, añade Mollá. En un momento dado, el padre de Jano es secuestrado y se entera que es el guardián de un betilo y por eso lo han secuestrado. Jano, Clara y Nico han de encontrarlo siguiendo pistas que les lleva desde los fenicios a la Biblia, a las guerras púnicas. Sigue a Anibal y a Escipión, viaja a Roma y Cartago. Y al final resuelve el misterio, también con los lectores, ya que la historia es interactiva para que quien se introduce en la historia, también pueda participar en su resolución.

Una forma divertida de aprende historia o, al menos, de que entre la curiosidad por conocer más e indagar en lo que Damián Mollá cuenta en esta novela. Y es que el autor lo tiene claro, “cuando tú estudias tiene que ser para algo, tienes que apuntar en una dirección. Yo si fuera profesor y tuviera alumnos, yo premiaría las buenas preguntas, no las buenas respuestas. Y dejar a los chicos que se metan en Internet, que busquen, que investiguen, que trabajan en equipo, que consigan resolver un misterio a modo de detective porque es apasionante. Nada te hace estudiar más que hacerlo con un objetivo”.