“Literariamente tuya”, las cartas de siempre que recupera Nerea Erimia

En la historia de la literatura hay numerosas historias que surgen o están compuestas por cartas. Misivas que se intercambiaban personas, a veces, tan solo las de una parte. Pero la forma de escribir ya era en sí una declaración de intenciones. No hace mucho tiempo, las cartas de amor podrían haber sido un género en sí mismo “Literalmente tuya” es una novela a camino entre esas misivas de antes y los correos electrónicos de ahora. De cómo una carta puede enamorar o, al menos, despertar el interés por quién hay detrás de esa escritura.

La autora, Nerea Erimia, explica que “a mí me gusta mucho la parte epistolar que hemos visto a lo largo de la literatura e incluso en el cine. De hecho, en mi anterior libro yo escribí un montón de cartas y en esta, como es una comedia más actual, he utilizado la parte de correo electrónico, pero me parece una costumbre muy bonita la de escribir cartas que se está perdiendo completamente”.

En esta novela se cuenta la historia de Bianca Blake, una autora que acaba de publicar su primer libro y ha tenido mucho éxito y “va diciendo que ya tiene su próximo libro escrito y que va a ser maravilloso y estupendo porque le encanta llamar la atención. Entonces se encuentra con que Adam Kingston, que es el editor jefe de una de las mejores editoriales que hay en Nueva York, quiere su próximo libro”, asegura Erimia.

Pero en realidad, no existe tal libro y comienzan a intercambiarse correos electrónicos. “Las cartas son muy personales, pero al mismo tiempo al escribirlo te permites soltar cosas que en condiciones normales no soltarías. Y creo que con los correos sucede un poco lo mismo porque ellos se permiten, ella particularmente, ser todo lo bocazas que quiere porque cómo está haciéndolo bajo el manto de estar en su propia casa? Es otra libertad”.

Dos personajes totalmente distintos, Estados Unidos contra Inglaterra, pero al final cada uno consigue “conquistar” al otro a través de sus escritos y surge el amor. Pero no sólo esto, Adam es editor, por lo que Nerea Erimia plasma algunos de los aspectos que ha ido conociendo en su recorrido como escritora a través de la mirada de Bianca