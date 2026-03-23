Gómez Bárcena indaga en "Abril o nunca" hasta donde puede llevar un duelo

La nueva novela de Juan Gómez Bárcena lleva por título “Abril o nunca”. Una historia que nos lleva a conocer una historia tan desgarradora como puede ser el fallecimiento de una hija menor de edad. “Surge del del deseo que tenía de preguntarme por cómo se sobrelleva una pérdida y en concreto de qué sucede con nuestra experiencia con el tiempo cuando vivimos un duelo, ese momento en el que uno parece que se queda clavado en una época del pasado y que no puede continuar hacia adelante, que hacerlo es traicionar a la persona que has dejado atrás”, explica Gómez Bárcena

Un suceso que comienza en un momento clave para el protagonista, Daniel, que está en plena crisis de los 40, que le reconcome el sentimiento de culpa por todas las circunstancias que ha tenido en la vida, incluido también por los motivos que le llevaron a la separación. Se trata de una persona muy compleja que encuentra en los videojuegos sus momentos de evasión. El autor cuenta cómo a la hora de escribir este personaje buscaba algo diferente, “a veces escribimos libros donde los personajes se entienden muy bien a sí mismos y a mí me interesaba un personaje que no se entendiera también a sí mismo, que fuera muy complejo, pero al mismo tiempo él no tiene demasiada costumbre a analizarse o a entenderse”.

En “Abril o nuca”, Juan Gómez Bárcena busca también la reflexión sobre el cómo reacciona el ser humano ante ciertas circunstancias, de cómo se puede mantener diferentes percepciones del tiempo y de cómo se gestiona la “locura” a la que lleva haber vivido un duelo o un trauma. “Fue entonces cuando empecé a jugar con la idea de qué sucedería si aceptamos la premisa fantástica, no solo de que cuando tenemos un duelo el tiempo parece encogerse, sino que literalmente el tiempo se encoge o se paralice ante un duelo”, afirma el autor.