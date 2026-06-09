Blue Jeans lleva un asesinato a una academia de deportistas de élite

Hablar de deporte en muchos medios de comunicación es hablar de fútbol y, en todo caso de baloncesto. Puede que también de tenis, aunque menos. Pero lo cierto es que hay multitud de deportes, se puede comprobar cuando llegan los Juegos Olímpicos, y que para quienes los practican o conocen son excepcionales. “Los 15 de Fosbury”, la última novela de Blue Jeans se abre a deportes y a deportistas de élite de vóley playa, escalada, esgrima, taekwondo, tenis de mesa, bádminton y halterofilia. Y lo hace en un escenario concreto, la Academia Dick Fosbury, en la casa de Campo de Madrid.

Escenario escogido por Francisco de Paula Fernández, Blue Jeans, para su última novela. “Yo iba para periodista deportivo y creo que le debía un libro al deporte, la verdad es que me lo he pasado muy bien escribiéndola. Hay una espinita clavada ahí en el tema del periodismo”, explica el autor quien para documentarse ha hablado con muchos deportistas de élite, “ha sido muy enriquecedor para mí, he aprendido mucho y ahora aprecio mucho más a todos estos deportistas que antes incluso de empezar con el libro”.

La trama se desenvuelve en una academia de alto rendimiento en la que los deportistas, sobre todo los que se dedican a deportes minoritarios como los que se tratan en la novela. Se pasan muchas “dificultades, es difícil ganarse la vida y tienen que hacer muchos sacrificios, como dejar a su familia, sus parejas, compaginarlo con estudios, con trabajo para luego tener poca recompensa. Incluso aunque lleguen a los Juegos Olímpicos tienen que enfrentarse a las críticas y al fracaso si no quedan en primer lugar”.

Otro de los temas que se refleja es la falta de ayudas que reciben, incluso para las inscripciones a los torneos o los viajes que tienen que hacer a Europa para conseguir puntos, “compiten con deportistas de otros países en el que sus deportes están mucho más desarrollados. Queremos medallas y queremos éxitos, pero luego todo son críticas en redes sociales”, asegura Blue Jeans.

Pero ante todo, es un thriller

En este complicado mundo de deportistas de élite también ocurren asesinatos. Es lo que nos cuenta Blue Jeans en “Los 15 de Fosbury”. Hace diez años antes de la trama principal, la gimnasta Anita Vidal aparece muerta en la academia. En aquel momento se trata como un accidente o un suicidio, pero cuando una década después aparece otro cadáver, todo cambia.

En este caso es el asesinato es el de la psicóloga deportiva del centro y todos son sospechosos. “Tenemos como sospechosos a los entrenadores, a los directores de la academia. Como en un Agatha Christie, todo el mundo tiene algo que ocultar, todo el mundo puede ser el culpable y te voy intentando engañar y voy intentando envolverte a lo largo de los capítulos de la historia”, asegura Blue Jeans. Todo contado de forma muy coral y con una guía de personajes al comienzo de la novela.