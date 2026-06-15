Recorre la comunidad aragonesa con el sexto número de Destino Aragón

Un año más y ya como una tradición, regresa la revista Destino Aragón. Una publicación vinculada al programa Gente Viajera Aragón (Aragón en la Onda Viajero) y que ofrece propuestas divertidas y diferentes para disfrutar de la comunidad aragonesa. Éste es el sexto número y mantiene el espíritu con el que surgió, llevando a su portada un rincón mágico como es el templo budista de Panillo, en Huesca.

En el número al que se puede acceder a través de esta publicación, los viajeros habituales del programa radiofónico hacen propuestas que van desde conocer el culto cargo de John Frum como hace Luis Tobajas desde su Desafío Viajero, a la ruta por el Bosque Encantado de Bureta que descubre Carlos Díaz de Viajar por Aragón. No falta la nota gastronómica de Manuel Barranco "Chef Manolito" que, en esta ocasión, invita al lector a Comerse el Mundo desde Colombia. Sin olvidar el ojo fotográfico de Beatriz Pitarch. En Destinos en un Click visitamos Islandia.

También en esta ocasión, el escritor Fernando Pérez ha querido dejarnos una propuesta como es una ruta por los paisajes por los que paseó Gustavo Adolfo Bécquer en Aragón, que le llevó del Monasterio de Veruela a Tarazona pasando por otros municipios del entorno. Mientras que el naturalista Eduardo Viñuales nos lleva de tura por el Valle de Chistau.

Paseamos por la localidad turolense de Manzanera y desde el CEFCA nos dan las claves para uno de los fenómenos mas significativos de 2016 como es el eclipse solar. Recorremos el castillo de Sibirana en las Cinco Villas, Calamocha e Ibdes. Son sólo un ejemplo de todo lo que se encuentra en este sexto número de Destino Aragón.

Destino Aragón nº6