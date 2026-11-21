El Criticón, con Nacho Ibernón

Niño Josele, fotografía de la buena, emergente literatura

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se ha metido en vena al Niño Josele. Así, de sopetón. Escucha en bucle el triple álbum ‘Bajañí’, de reciente factura, que cuenta además con documental musical anexo promovido by Fernando Trueba. El crítico se ha abandonado al arte de Juan José Heredia, 'Niño Josele’, y no hay nada que hacer. Además, a partir de una entrevista de Ixone Arana en El País, nuestro faro se acerca a la obra del fotógrafo David Koppel, paparazzi londinense jubileta con pedigrí ochentero, Recuerda las historietas de aquella época, sus peripecias con Jagger, Dylan, Bowie, Diana Spencer, McCartney, Sinatra, Brando, Madonna, Michael Jackson, Kate Moss, Naomi Campbell, Tina Turner, Elton John. Todo eso está en ‘Spotlight’, un libro de 300 páginas y 165 fotografías que es porno duro. Publicada por el sello británico Pap Art. 80 pounds, o sea 96 pavitos de leuro. En recomendaciones de la semana, el Instagram de @juliaduarte.photography, que es una fotera virtual muy guay, popular, gratis, ideal para el pueblo llano quiere fotos arte sin coste. Además, el libro titulado ‘El largo maullido del gato’. 250 páginas de historias verdaderas, crudas, asombrosas, molonas, con la guerra civil al fondo. El autor es Francisco Pérez Sánchez, que es el Frank Sinatra emergente de las letras de Albacete. Sólo tiene 66 años y ya trabaja en más historias. Un escritor con una gran gran voz y mucha prosa buena. Un galán.