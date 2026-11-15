El Criticón, con Nacho Ibernón

Clarín VOS, Chéjov x2 y Victoria Mònet

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva pensaba traer esta semana en su alforja de críticas certeras algo sobre ‘La Regenta’, ahora que Netflix y Esther Expósito andan reinterpretando la cosa. Sin embargo al final ha preferido proponer casi mejor a otro Clarín, al Clarín que le gusta más, el ristretto, el de sorbo corto, quicir el de los relatos. Por ejemplo el de ‘¡Adiós, Cordera1’. En la recomendación de la semana, un poco de teatro. En apenas unos días, desde el 19 de noviembre, se estrena en el Espacio Zafra Teatro de Madrid la representación gourmet ‘¡Chéjov, Chéjov’1. Se trata de un espectáculo de Juan Carlos Corazza, a partir de obras breves, cuentos y escritos de Antón Chéjov. Protagonizado por Javier Bardem, en su primera vez sobre las tablas, junto a grandes nombres como Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco. Aún no sabe el crítico programa si la recomendará, todo depende de si le invitan. Escenografía, interpretaciones, adaptación… ya se verá qué pasa. En la banda sonora de esta pieza artística, llega ‘That's why I love you’, interpretada por la pantera salvaje y delicada Victoria Mònet en su adaptación aterciopelada y soft del clásico italiano "Ritornerai" de Bruno Lauzi. Cumbre.