El Criticón, con Nacho Ibernón

Súbete al mainstream (karaoke)

(Cantabile)

Ya está aquí el otoño.

Qué guay, qué frescor.

Vente a la impostura,

haz como hago yo.

Plagia lo que pilles (copia todo),

no importa si es ruin.

Pega la oreja al transistor,

súbete al mainstream.

Miguel Bernardeu, perfecto,

sublime en ‘The black ball’.

Ooooh su desempeño…

parece Alain Delon.

Obra maestra deslumbrante,

cine grande al fin,

no la he visto pero pienso igual que

Rodriguez Marchante, Oti.

Sale un libro nuevo,

es de Orhan Pamuk.

Pedazo ladrillo,

voy a ver YouTube

Cientos de influencers

volcando purria ahí.

Tú di lo mismo con autoritas

To Cheriff Babelia… Pozí

Ay Dudamel, qué rock star,

sobándose la crin.

Ooooh su Philharmonic

petándolo en Brooklyn.

No entiendo un pijo Sibelius,

Dvorak, Schubert, Liszt.

Martín Llade lo se sabe todo:

pues clona su análisis, jolín.

Vive en cultureta

como el criticón.

Vive en la impostura…

cumbre esa peli de ‘HOPE!’

Plagia lo que pilles (copia todo),

No importa si es ruin.

Pega la oreja al transistor.

Súbete al mainstream.

Nacho Ibernón

Madrid |

La Cultureta (El criticón)
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid