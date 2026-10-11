El Criticón, con Nacho Ibernón
Súbete al mainstream (karaoke)
(Cantabile)
Ya está aquí el otoño.
Qué guay, qué frescor.
Vente a la impostura,
haz como hago yo.
Plagia lo que pilles (copia todo),
no importa si es ruin.
Pega la oreja al transistor,
súbete al mainstream.
Miguel Bernardeu, perfecto,
sublime en ‘The black ball’.
Ooooh su desempeño…
parece Alain Delon.
Obra maestra deslumbrante,
cine grande al fin,
no la he visto pero pienso igual que
Rodriguez Marchante, Oti.
Sale un libro nuevo,
es de Orhan Pamuk.
Pedazo ladrillo,
voy a ver YouTube
Cientos de influencers
volcando purria ahí.
Tú di lo mismo con autoritas
To Cheriff Babelia… Pozí
Ay Dudamel, qué rock star,
sobándose la crin.
Ooooh su Philharmonic
petándolo en Brooklyn.
No entiendo un pijo Sibelius,
Dvorak, Schubert, Liszt.
Martín Llade lo se sabe todo:
pues clona su análisis, jolín.
Vive en cultureta
como el criticón.
Vive en la impostura…
cumbre esa peli de ‘HOPE!’
Plagia lo que pilles (copia todo),
No importa si es ruin.
Pega la oreja al transistor.
Súbete al mainstream.
Nacho Ibernón
Madrid |