El Criticón, con Nacho Ibernón

Pangram, navidad en noviembre, etc

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva le dedica un tema a todos esos escritores que le han cogido miedo a buscar cualquier cosita en Google, Gémini, ChatGPT, Copilot, Claude… o a cualquier IA. Da igual. Que son todas malísimas y peligrosísimas. Dice así: Tengo una idea, puede molar, una especie de novela magistral. Quiero moldearla un poco, hacerla muy genial, iba a dársela a la IA, y salta PANGRAM, caca, culo pedo pis. Tengo una trama fenomenal. Con historias que se cruzan al pasar. Gémini haz tu magia, vamos, sé que es un win win, mi arte crece en esta IA, PANGRAM, caca culo pedo pis. Tras el hit, el faro de este programa procede al tradicional encendido de luces navideñas de La Cultureta Gran Reserva: -Primero, con el capítulo 116 de ‘Platero y yo’: ‘Navidad’. -Después, encendiendo el Nakatomi Plaza para mandarle un saludo navideño a los amigos de ‘La jungla de cristal’. -Finalmente, rememorando aquellos especiales mágicos de navidad en la mítica serie ‘Luz de luna’.