Murakami, Fosse, Cabaret, Cleo Sol

El Criticón, con Nacho Ibernón

El próximo lunes 26 de octubre se dará a conocer en el teatro Palladium de Londres el nombre del ganador del Balón de Oro 2026. El evento tendrá lugar por primera vez fuera de Francia y, como saben, cuenta entre sus seis principales favoritos con las estrellas mundiales Lamine Yamal (España, FC Barcelona), Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), Rodri Hernández (España, FC Barcelona), Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) y, desde hace sólo unas horas, también Haruki Murakami (Japón, Shonan Bellmare). El celebérrimo escritor ha entrado a última hora en las quinielas para hacerse con galardón otorgado por la Revista France Football tras haber cosechado un nuevo fiasco anual, y ya van qué sé yo, en su carrera hacia el Nobel de Literatura. Murakami concurrirá como decimos con el equipo de fútbol de los Shonan Bellmare, que juega como local en la ciudad de Hiratsuka, a escasos minutos de Oiso, donde tiene su residencia el escritor.

Las críticas de la semana.

-Ya puede adquirirse en las mejores librerías ‘Hotel Vaim’, la última novela del Nobel noruego Jon Fosse. Está en Ramdom House, tiene 160 páginas, y mezcla humor y misterio con soltura. Un buen muy ejercicio de lectura este ‘Hotel Vaim’, segundo de la trilogía alrededor de ese pueblo costero suyo e imaginado.

-Y de Nobel a novel porque en el Kit Kat Club de Madrid ya ha debutado el nuevo maestro de ceremonias de ‘Cabaret’. El líder de las Nancys Rubias se pone rubia de verdad por fin y se convierte desde ya en Emcee, un personaje de época que exige lo máximo. Lo hace muy bien Mario, ha sido toda una sorpresa teatral. En el Espacio Deiicias de Madrid.

-Finalmente, entra en primer plano Cleo Sol, una extraordinaria voz charnega y londinense, virtuoso cruce serbio español jamaicano y british con floración delicada, verdad, mitad soul y mitad R&B. Cleo ha publicado en este 2026 el álbum ‘Gentlewoman’ para dejarnos flipados a todos. Vaya 15 temas, qué pedazo de bestia.