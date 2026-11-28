El Criticón, con Nacho Ibernón

Especial Elecciones

Evidentemente, la pieza de la semana no podía escapar de la realidad que nos asfixia. Así que llega LA CULTURETA GRAN RESERVA - ESPECIAL ELECCIONES a la sección de El Criticón. Si hablamos de elecciones, hemos de referirnos obligatoriamente a Robert Pattinson, que ha resultado electo y bien electo para convertirse en el nuevo Bond, James Bond. Pattinson mejora sensiblemente sus propios resultados en los comicios regionales celebrados anteriormente en Gotham -ahí hacía de Batman- o en Ítaca -como el malvado Antinoo-, sucederá en el cargo al ya ex agente Daniel Craig, y sale reforzado de estas elecciones convocadas por Amazon MGM Studios tras haber obtenido mayoría absoluta superando en 007 escaños a su inmediato perseguidor y candidato también al puesto, el guapazo Gabriel Rufián. Al final, en la última criba, y a pesar de presentarse con Irene Montero como chica Bond, lo de al servicio de su majestad resultó un poco demasiado para el de Esquerra. Al margen de Bond, el Criticón se dispone esta semana a consolar prematura e hipotéticamente a los dos posibles perdedores de las elecciones de este 29N.Primero al presidente, Pedro Sánchez, que podría ver perfectamente desintegrado su poder este domingo por la noche. Al perro le regalamos el comienzo del libro ‘Una tierra prometida’, 2020 Editorial Debate, escrito por su admirado Barak Obama. Confiamos en que, sí cae, le reconforte. Respecto a Alberto Núñez Feijóo, por si finalmente no le alcanzarán los escaños para asaltar la gloria de La Moncloa, creemos que lo ideal es que escuche los compases finales de la cinta ‘City Hall’, 1996 dirigida por Harold Becker, cuando un Pacino crepuscular -que vendría a ser Feijóo si palma- confiesa y reconoce sin ambages su derrota moral, política e incluso vital frente al estupor de su pupilo John Cusack -que podría ser Borja Sémper por ejemplo-.