El Criticón, con Nacho Ibernón

Halloween, True Detective, Allende

En La Cultureta Gran Reserva nos encanta muchísimo Halloween. Por supuesto al director del espacio le chifla, a los tertulianos más, y evidentemente también nos gusta a todos los colaboradores, simpatizantes, partidarios, socios no abonados y miembros en general de la comunidad sonora que se arracima alrededor de este programa de éxito. Por ese motivo, el Criticón del programa adelanta en primicia el trailer de la cinta más terroríficamente hardcore y chunga pendiente de estreno que hemos encontrado hasta la fecha. Se titula 29N. Se abstengan los menores de 18 años. Y primicia tras primicia, porque el programa de esta semana muestra tambien el primer teaser procedente de HBO MAX respecto a la esperadísima nueva entrega de la serie de culto ‘True Detective’, que emparejará en su quinta temporada ni más ni menos que a Nicolas Cage y a Antonio Banderas. Dirigida por la cineasta mexicana Issa López. Muy prometedora season, oh yes. Finalmente, para estimular la lectura de la flamante novela ganadora del Premio Planeta "La hora antes del alba", esto es la secuela de la famosísima novela ‘La Casa de los Espíritus’ powered by Isabel Allende, este espacio reproduce aquí el final de la peli ‘La casa de los espíritus’, para que los oyentes puedan cogerle el hilo enseguida a la nueva movida sin tener que leerse lo antiguo.