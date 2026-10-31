El Criticón, con Nacho Ibernón

Coaching, Berger, Woody Allen

¿Muchos de las temáticas que escuchas en este programa te suenan a chino? ¿Prerrafaelismo victoriano, literatura transiberiana, no sabes qué es la palabra vestigio, Totoro? ¿Te cuesta entender algunas veces a nuestros expertos en su sofisticada sabiduría gafachoflas? No te preocupes, es probable que necesites una adaptación, es como la mili de la primera temporada con Simeone, o sea que hasta el quinto o sexto año de escucha es normal que el cerebro no se te haya hecho todavía a Shostakóvich, Raymond Chandler o a Mary Beard. El próximo jueves 5 de noviembre se celebrará el centenario del nacimiento de John Berger, escritor, pintor, crítico de arte, pensador, y muso de Isabel Coixet. Por este motivo, y como antesala de los Oscar porque ya es noviembre, El Criticón de La Cultureta Gran Reserva recupera unilateralmente su manera de ver el mundo, ways of seeing on BBC, su mirada sobre el arte, la libertad, los frágiles, el todo. Y lee en voz alta un fragmento de su libro ‘Por qué miramos a los animales’, en Alfaguara. Finalmente, una primicia: primer teaser de la nueva película de Woody Allen rodada en Madrid. Avance exclusivo de La Cultureta.