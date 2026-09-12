El Criticón, con Nacho Ibernón

Política ficción, foto verité, Luis Fermoso

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva ha estado pensando en estos últimos días. Sobre actores y políticos, políticos y actores. Además, el referente del programa acude puntual a su cita semanal para recomendar algo de música -esta vez una delicatessen extractada del último trabajo de los Rolling Stones- y una expo de fotografía venidera: Dana Lixenberg, ‘American Images’, desde el 1 de octubre en el precioso Centro de Fotografía KBR Fundación Mapfre de Barcelona. Finalmente, en la pieza, habrá tiempo para la nostalgia y el recuerdo de grandes nombres culturetas y muy diversos que ya no están: Dolly Parton, Francesc Garrido, Gene Hackman, Robert Duval… Luis Fermoso.