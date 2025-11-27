MINUTO A MINUTO

EN DIRECTO El juez del Supremo decide si envía o no a prisión a Ábalos y Koldo

El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su entonces asesor Koldo García afrontan este jueves la vista en la que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir la modificación de las medidas cautelares que se les aplican y que podría llevarlos a la cárcel.

Nervios en el PSOE por los próximos pasos de Ábalos y Koldo y su posible colaboración con la justicia

La posible entrada en prisión de Ábalos podría cambiar las mayorías en el Congreso: qué pasaría con su escaño

Pilar Lara

Madrid |

El diputado José Luis Ábalos en su escaño/ EFE/Javier Lizón
Ábalos está citado a las 10.00 de la mañana y García a las 12.30 porque su abogado tiene que asistir antes a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

La vista de cautelares ha sido solicitada por la Fiscalía, que pedirá su agravamiento, aunque por el momento se desconoce si solicitará prisión provisional.

El PP, que ejerce la acusación popular, sí pedirá prisión provisional para ellos por riesgo de fuga.

Medidas cautelares actuales

En la actualidad ambos tienen fijadas comparecencias quincenales ante el juzgado, tienen retirado el pasaporte y prohibida su salida del país.

Actualizado a las

Nervios en el PSOE por los próximos pasos de Ábalos y Koldo y su posible colaboración con la justicia

Las publicaciones de José Luis Ábalos que apuntan a Sánchez y Yolanda Díaz han mandado un mensaje de alerta que puede anticipar el camino del exministro en los próximos días.

Puedes leer la noticia completa aquí.

En la actualidad ambos tienen fijadas comparecencias quincenales ante el juzgado, tienen retirado el pasaporte y prohibida su salida del país. Ahora, las altas penas que solicita la Fiscalía para ellos (24 años para el exministro y 19,5 para su asesor) podrían aumentar el riesgo de fuga, lo que habría motivado la petición de Anticorrupción.

