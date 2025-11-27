EN DIRECTO El juez del Supremo decide si envía o no a prisión a Ábalos y Koldo

Ábalos está citado a las 10.00 de la mañana y García a las 12.30 porque su abogado tiene que asistir antes a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

La vista de cautelares ha sido solicitada por la Fiscalía, que pedirá su agravamiento, aunque por el momento se desconoce si solicitará prisión provisional.

El PP, que ejerce la acusación popular, sí pedirá prisión provisional para ellos por riesgo de fuga.

Medidas cautelares actuales

En la actualidad ambos tienen fijadas comparecencias quincenales ante el juzgado, tienen retirado el pasaporte y prohibida su salida del país.