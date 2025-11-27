La primera de la mañana

Marta García Aller destaca las últimas confesiones de Ábalos: "A ver si el Gobierno aguanta como tire de la manta"

La periodista se ha detenido en los dos mensajes que ha publicado el exministro en el que asegura que sí se produjo una reunión entre Sánchez y Otegi y apunta a un uso irregular del piso oficial de Yolanda Díaz.

Marta García Aller

Madrid |

Marta García Aller en los estudios de Onda Cero.

¿Qué noticia es más importante? Nos hacemos esta pregunta cada mañana. ¿Qué es más importante, que el Gobierno suba el sueldo a los empleados públicos o que el ex ministro Ábalos, que teme entrar hoy en prisión, esté mandando recaditos al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Cuanto más inquietantes son las amenazas que Ábalos manda, antes de que le quiten el wifi, más positivos son los mensajes que el Gobierno quiere dar a los ciudadanos. Un 11% de subida de sueldo a los empleados públicos son buenas noticias para tres millones y medio de personas y sus familias. Es el mensaje que el Gobierno espera que recuerden la próxima vez que toque votar.

Los mensajes que Ábalos lanzó ayer también son noticia, pero nada buenas para el Ejecutivo. Tampoco que la Audiencia Nacional reclame al PSOE todos los pagos en efectivo desde que Sánchez (y Ábalos) se pusieron al frente del partido en 2017.

Además, Ábalos llega hoy en el Supremo con muchas papeletas para ingresar en prisión y no sabemos cuántas ganas de hablar. Y amenaza sin pruebas, pero no se amenaza necesariamente para demostrar algo concreto, sino más bien recordar todo lo que se sabe de aquel al que se amenaza.

¿Y qué dijo Ábalos ayer? Tuiteó que sí que se produjo el encuentro entre Sánchez y Otegi, en 2018, que ambos desmienten. Luego, sin concretar, acusó a Yolanda Díaz de haber alojado, en el domicilio oficial que disfruta como ministra, "a personas sin derecho a ello", después de que ella insinuara que Ábalos es un golfo y un vago. Y lo primero, pase, pero lo segundo indignó al ex ministro imputado.

¿Reacciona Ábalos por despecho o por estrategia? ¿Qué más puede desvelar del Gobierno mientras Anticorrupción le pide 24 años de cárcel? ¿Y Koldo? ¿Y Aldama? Los tres hablan hoy ante el juez. Y a diferencia de la subida de sueldo a funcionarios, lo que digan es algo que el Gobierno preferiría que sí dé tiempo a olvidar cuando vayamos a votar.

¿Moraleja?

A ver si el Gobierno aguanta, como Ábalos tire de la manta

