Ábalos asegura que la reunión entre Pedro Sánchez y Otegi en un caserío "existió"

En una información publicada este lunes por el diario 'El Español' se apuntaba a un encuentro de Pedro Sánchez con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el que el Sánchez supuestamente pidió apoyo a Otegi para alcanzar la presidencia con una moción de censura a Mariano Rajoy.

Tanto el Gobierno como Otegi han negado ese encuentro que Koldo volvía a reiterar este martes que sí se había producido. El antiguo chófer y escolta del PSOE aseguró que fue él el que llevó a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán a su cita con Otegi. "Es totalmente cierto. Era mi trabajo. Ellos sabrán por qué lo desmienten".

"Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo, nunca he hablado con Pedro Sánchez, aquí de lo que se trata es de mentir descaradamente", apuntó Otegi en una entrevista en ETB2.

Según Otegi, Koldo García es "un colaborador de la Guardia Civil y seguramente estará pactando como salvar su piel ante la judicatura". "Es rotundamente falso, yo jamás he estado reunido con Pedro Sánchez", incidió, mostrándose seguro de que "la verdad se abrirá paso y se sabrán las cosas como realmente sucedieron".

Koldo aseguró este martes en 'El Español' que recogió a ambos en el aeropuerto de Bilbao y los llevó a "muchísimas" otras reuniones, pero desde el Ejecutivo lo niegan y aseguran que Sánchez nunca se ha visto con Otegi.

Ábalos asegura que la reunión "existió"

Ahora es el exministro Ábalos el que sale al paso de la polémica y ha asegurado que esa reunión existió. A través de un mensaje en la red social X, Ábalos ha afirmado que fuentes presenciales le contaron que ese encuentro sí se produjo. encuentro.

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", ha asegurado Ábalos.

Publicación de José Luis Ábalos en X | @abalosmeco

Vistilla en el Supremo de Ábalos y Koldo

Precisamente, Ábalos y Koldo deberán acudir mañana al Tribunal Supremo a una comparecencia en la que se decidirá sobre la modificación de las medidas cautelares que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación, que piden que ambos ingresen en prisión provisional.