Así han sido las últimas horas de Ábalos en libertad: fumando cigarrillos en el patio de los imputados

José Luis Ábalos y Koldo García irán a prisión provisional y sin fianza hasta que se celebre su juicio. Es la decisión que ha tomado el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que también pedía prisión provisional para el exministro de Transportes y su exasesor ante el riesgo de fuga.

La espera hasta conocer esta decisión ha sido tensa. Informa Eva Llamazares que tanto Ábalos como Koldo han intentado por todos los medios convencer al juez Puente de que no existía tal riesgo de fuga. El abogado del exministro, Carlos Bautista, ha dicho que la fuga era imposible debido a la situación de arraigo que tenía Ábalos, además de que su ingreso en prisión vulneraría el principio constitucional del derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública a través de sus representantes, en alusión a su condición de diputado.

El exministro y su asesor han tomado la palabra en las vistillas para persuadir a Leopoldo Puente de que no decretase su ingreso en prisión. "No tengo a dónde ir", ha llegado a decir Ábalos, que ha añadido que no tenía ni dinero ni lugar al que escaparse.

El que fuera secretario de Organización del PSOE ha permanecido en el edificio desde poco después de su llegada, a las 09:00 horas, cuando entraba con una mochila en la mano -algo más pequeña que la que llevaba Koldo García-. Según han contado fuentes presenciales a Onda Cero, José Luis Ábalos ha presentado desde primera hora un aspecto de "abatimiento", "se le ve ciertamente nervioso". Las mismas fuentes han indicado que ha estado rellenando esas horas de espera a base de cigarrillos, ya que en el edificio del Tribunal Supremo hay un patio interior que los imputados suelen aprovechar para fumar cuando pueden.