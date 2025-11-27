Ábalos señala a Begoña Gómez antes de su ingreso en prisión: "Investigar a Air Europa sería abrir el melón"

José Luis Ábalos ha señalado directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, antes de que el juez Puente decretara su ingreso en prisión este jueves por el riesgo "extremo" de fuga" después de conocerse hace unos días las peticiones de cárcel de la Fiscalía y las acusaciones populares tanto para él como para su ex asesor, Koldo García.

En una entrevista en El Mundo, el ex ministro de Transportes ha mostrado su preocupación y su malestar por el trato que está recibiendo y ha señalado directamente la presunta implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

"¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho? (…) Sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da. Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa", ha declarado Ábalos en las horas previas a su ingreso en prisión.

El ex ministro también se queja de que a él se le haya imputado "por menos de lo que se dice de (Ángel Víctor) Torres en el informe de la UCO". "No había ni whatsapps míos cuando se me imputa, solo la declaración de Aldama. ¿Por qué a Torres no se le imputa y a mí sí?", señala.

Así, Ábalos se siente víctima de una especie de cacería por parte del Tribunal Supremo y el Gobierno y se queja, también, de la diferencia de trato entre él y Santos Cerdán. "Quieren que me derrumbe, buscan una confesión. No tiene sentido que Santos salga de prisión y yo entre, teniendo las mismas medidas cautelares y con un papel mucho más subordinado al suyo", sentencia en El Mundo.

Feijóo considera "gravísima" la "acusación" de Ábalos

Uno de los primeros actores políticos en reaccionar al ingreso en prisión de José Luis Ábalos ha sido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En una comparecencia convocada poco después de la orden del juez y la publicación de la entrevista en El Mundo, el líder del PP ha calificado de "gravísima" la acusación de Ábalos.

"Que el ministro responsable de aerolíneas y transporte aéreo señale a la mujer del presidente del Gobierno como intermediaria en el rescate de más de 400 millones de una aerolínea española es una acusación sin precedentes en la democracia de nuestro país", ha señalado Feijóo.

El PP mantiene desde hace meses que en dicho rescate hubo un conflicto de intereses en la participación y el voto favorable de Sánchez al rescate de la compañía, pues "tenía actividad lucrativa y subvenciones a la actividad comercial y mercantil de su mujer".

El PSOE se desvincula de Ábalos

Aunque aún no ha habido reacción pública por parte del PSOE, fuentes del partido han tratado de marcar toda la distancia posible con Ábalos. "Es diputado del Grupo Mixto", aseguran a Europa Press.

La ruptura entre el partido y el ex ministro es total y niegan que el PSOE haya mantenido conversación alguna con él en las últimas horas, en las que ha subido el tono contra el Gobierno y el presidente Sánchez.

En las últimas horas, Ábalos ha afirmado que la reunión entre Sánchez y Otegi previa a la moción de censura contra Rajoy que el gobierno niega sí existió, ha cargado contra Yolanda Díaz retándola a explicar quién utilizó su vivienda oficial en el Ministerio de Trabajo después de ella le llamase "golfo", y ha deslizado la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.