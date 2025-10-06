Cuando Ábalos decía que "no podemos normalizar la corrupción ni en nuestras vidas ni en las instituciones"

“No podemos normalizar la corrupción ni en nuestras vidas ni en las instituciones.” El 31 de mayo de 2018, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se dirigía al Congreso de los Diputados para defender la moción de censura presentada por su partido contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel. Aquel día, su discurso giró en torno a una idea central: la decencia en la vida pública.

“No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca será justificable”, proclamó Ábalos en la tribuna. “La decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad sí es incompatible con la corrupción. Porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad”.

Era un mensaje contundente, que buscaba marcar una línea roja frente a los escándalos del Partido Popular. El socialista advertía de que el país no podía seguir funcionando con una corrupción asumida como parte del sistema. “Rajoy no pasará a nuestra historia democrática como un buen Presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa”, añadió Ábalos entonces, al denunciar la “certeza jurídica” de que “Gürtel era el PP y el PP, Gürtel”.

La moción de censura prosperó y Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El PSOE se erigía como el partido de la regeneración institucional frente a los excesos del pasado.

Siete años después, el foco sobre el exministro

Siete años más tarde, aquellas palabras resuenan con ironía. El Tribunal Supremo ha citado a José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre por unos presuntos ingresos no declarados detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el informe, el exministro habría recibido 95.437 euros de origen irregular entre 2018 y 2023, un dinero gestionado, supuestamente, por su entonces asesor Koldo García.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, apunta en su auto que existen indicios de que Ábalos y su exasesor habrían mantenido “métodos no transparentes” en la gestión de sus patrimonios, compartiendo ingresos “irregulares y opacos” de diversa procedencia. Parte de esos fondos se habría destinado a sufragar gastos personales del exministro, como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, el sueldo de la empleada doméstica, o incluso regalos a amistades.

El juez destaca que, durante los años investigados, Ábalos no realizó retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias, algo que sí había hecho antes y volvió a hacer después de 2024. Esa anomalía financiera refuerza la sospecha de que el dinero en metálico que manejaba procedía de fuentes externas y no declaradas.