Ábalos insinúa que Yolanda Díaz dejó usar su vivienda oficial a "personas sin derecho a ello"

José Luis Ábalos pasa al ataque. El día previo a la vistilla que puede decretar su ingreso en prisión ha respondido a Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta segunda insistiera en que "hay que acabar con la corrupción" y defendiera limitar los aforamientos para evitar que los políticos se amparen en ellos.

En un mensaje en X, el exsecretario de Organización del PSOE ha lanzado un reproche directo: "Antes de llamarme golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero sí sé cuál fue el mío".

Ábalos ha defendido su actuación durante el Estado de Alarma en el que fue "una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva" encargadas de controlar la movilidad y garantizar el suministro de bienes esenciales. "Los españoles no tuvieron ningún problema", ha apuntado.

El exministro ha acusado además a Díaz de no respetar el principio de presunción de inocencia: "Ya que valora tanto el Estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la presunción de inocencia".

Pero es su último mensaje el que ha encendido todas las alarmas. Ábalos desliza una insinuación sin aportar más datos: "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Este jueves, Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, comparecen ante el juez después de que la Fiscalía haya solicitado agravar sus medidas cautelares. Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro y 19,5 para García por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.