Yolanda Díaz desmiente a Ábalos y dice que en pandemia vivió con su exmarido y su hija en la residencia del Ministerio

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha desmentido las acusaciones que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, hizo este martes sobre el uso que dio a la residencia oficial del Ministerio durante la pandemia de Covid-19. En un mensaje publicado en 'X', Ábalos acusó a Díaz de no respetar la presunción de inocencia e insinuó que la entonces ministra utilizó su vivienda oficial para alojar a personas no autorizadas, algo que ha sido refutado por la propia Díaz.

"Es público y notorio que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija", ha dicho Díaz en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Allí, la vicepresidenta ha señalado que no le sorprenden los ataques de Ábalos y ha enfatizado que es "público y notorio" que durante la pandemia vivió en la residencia oficial con su exmarido y su hija.

"Es público y notorio que en pandemia cinco mujeres (su equipo en el Ministerio de Trabajo) se dejaron la piel en el Ministerio para salvar empresas y trabajadores. Esto es lo que yo he hecho en pandemia, creo que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia", ha lanzado Díaz para recalcar que ahora reside únicamente con su hija.

La insinuación de Ábalos

Este martes, el que fuera secretario de Organización del PSOE reprochó a la vicepresidenta que no respetase su "presunción de inocencia" y la retó a aclarar el uso que hizo de su vivienda oficial en el Ministerio durante la pandemia del Covid-19.

"Antes de llamarme "golfo", señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío:

Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del Estado de Alarma, tuve la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada y de lo que, por cierto, los españoles no tuvieron ningún problema.

Ya que valora tanto el estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la "presunción de inocencia".

Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".