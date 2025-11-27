La posible entrada en prisión de Ábalos podría cambiar las mayorías en el Congreso: qué pasaría con su escaño

José Luis Ábalos se enfrenta este jueves a una cita clave en el marco de la investigación contra él por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que Transportes adjudicó durante la pandemia.

Tanto él como su ex asesor, Koldo García, están citados por el juez del caso para resolver si les envía a prisión preventiva después de que hace unos días se conocieran las penas que las acusaciones populares piden para ambos.

Han sido las propias acusaciones populares, lideradas por el PP, las que han pedido la revisión de las medidas cautelares que ambos tienen vigentes y su ingreso en prisión provisional al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".

En caso de resolverse que José Luis Ábalos debe ingresar en prisión, el Congreso ha acordado aplicarle de forma automática el artículo 21 del Reglamento por el que quedarían automáticamente suspendidos sus derechos y deberes como diputado, por lo que dejaría también de recibir su sueldo como parlamentario.

Cabe recordar que, a pesar de que el PSOE le expulsó del partido, Ábalos no renunció a su acta de diputado, que mantiene como miembro del Grupo Mixto.

Esta suspensión, eso sí, no implicaría la pérdida de su escaño porque su entrada en prisión sería provisional. Solo perdería el escaño en caso de ser sentenciado, por lo que recuperaría todos sus derechos en caso de que recuperase su libertad.

Esta hipotética entrada en prisión de Ábalos alteraría los números en el Congreso al no haber 350 diputados operativos. Estos pasarían a ser 349, aunque no parece que la incidencia en las votaciones vaya a ser decisiva después de que Junts anunciara hace unas semanas su voto contrario a toda propuesta del Gobierno y su suma con PP y Vox supondría mayoría absoluta.