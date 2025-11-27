Ábalos entra en prisión: ¿seguirá cobrando su sueldo como diputado en la cárcel?

El exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos ingresará hoy, junto a su exasesor Koldo García, en prisión preventiva sin fianza por orden del juez Leopoldo Puente, que ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar extremo el riesgo de fuga ante la cercanía del juicio del caso Koldo. Ábalos, para quien la Fiscalía solicita 24 años de cárcel por presuntos delitos relacionados con contratos públicos durante la pandemia, abandona temporalmente su actividad política mientras avanza el proceso judicial.

La decisión llega tras la vistilla celebrada este 27 de noviembre de 2025, en la que también ha comparecido su exasesor Koldo García, para quien se solicitan 19 años y medio de prisión. Las acusaciones populares y el Ministerio Público defendieron que las actuales medidas cautelares, retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales, ya no son suficientes para garantizar su presencia en el juicio, previsto para los próximos meses.

¿Seguirá Ábalos cobrando su sueldo como diputado?

La entrada en prisión preventiva activa un efecto automático en el Congreso: Ábalos queda suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios, lo que implica que no seguirá cobrando su sueldo como diputado mientras permanezca en la cárcel.

En virtud del artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja, un parlamentario procesado y en prisión preventiva pierde temporalmente todas sus retribuciones, incluidas:

La asignación constitucional base .

. Las indemnizaciones mensuales por gastos de desplazamiento.

por gastos de desplazamiento. Los complementos por actividad, desplazamientos o apoyo técnico.

Ábalos conservará únicamente su acta de diputado, ya que esta solo puede perderse por renuncia expresa, inhabilitación firme o fallecimiento. Eso sí, su representación parlamentaria queda paralizada, sin voz, voto ni actividad en comisiones o plenos mientras permanezca privado de libertad.

Todo esto añade presión al Gobierno y al PSOE, que pierden un voto potencial en un Congreso ya muy fragmentado. Es decir, no solo pierde Ábalos. Como es lógico, su ausencia afecta también a su partido, tanto a nivel de imagen como a la hora de intentar completar votaciones clave.