Nervios en el PSOE por los próximos pasos de Ábalos y Koldo y su posible colaboración con la justicia

A pocas horas de que José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García comparezcan ante el juez en una vista que podría enviarles a prisión provisional, el clima en el PSOE es de inquietud.

Los gestos que este miércoles se percibían en el Congreso y las pocas declaraciones al respecto, como la de María Jesús Montero, denotaban pánico, descontrol y nervios, no tanto por el resultado inmediato de la vista, sino por lo que ambos puedan decir o aportar a la investigación en los próximos días.

El temor no es infundado. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 para Koldo, mientras que a Víctor de Aldama, considerado conseguidor de la trama, le piden únicamente siete años gracias a su colaboración con la justicia.

Y ante una situación tan límite es normal que tiemblen las piernas. En Ferraz barajan que la única salida que pueden contemplar ahora Ábalos y su exasesor es la misma que escogió Aldama, es decir, aportar pruebas y tirar de la manta. Y Ábalos ya ha dado pistas apuntando alto. A Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz con sendos mensajes en X.

Los 'avisos' de Ábalos

En el primero de ellos, confirmaba una supuesta reunión en 2018 entre Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi y Santos Cerdán, celebrada en un caserío para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales y es que esa entrevista existió", ha escrito. Sus palabras chocaron de frente con los desmentidos rotundos del Gobierno, de varios ministros y del propio Otegi.

La vicepresidenta María Jesús Montero, sorprendida en directo por los periodistas mientras el mensaje de Ábalos circulaba por los pasillos, reconoció que las afirmaciones del exministro "llamaban la atención" en un momento en que se enfrenta a una petición de prisión.

Horas después, el ataque era para la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tras recriminarle que no respete su presunción de inocencia, le lanzaba la insinuación de que la líder de Sumar habría dejado usar su vivienda oficial a personas que no tienen derecho a ello.

Mientras tanto, el expediente judicial avanza. Este jueves, Ábalos declarará a las 10.00 y Koldo a las 12.30 en una vista solicitada por la Fiscalía para endurecer sus medidas cautelares. Actualmente, deben comparecer quincenalmente en el juzgado, tienen prohibida la salida del país y el pasaporte retirado. El juez podría imponerles comparecencias más frecuentes, prisión eludible bajo fianza o incluso prisión preventiva.

Tanto Koldo como Ábalos vislumbran un horizonte judicial muy complicado. Y esa posibilidad inquieta especialmente porque ambos han estado en el corazón del aparato socialista durante años y manejan información sensible que pueden utilizar en su favor.