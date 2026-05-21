ONDA GASTRONÓMICA

Albatera invita a participar en las Jornadas Gastronómicas de la Breva en ocho restaurantes. Tony Pérez asiste al Corte de la Breva

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉Tony Pérez realza las actividades organizadas por el Corte de la Breva celebrado este jueves con la chef Aurora Torres como madrina y que continúan este fin de semana con un showcooking y ruta agroturística, junto a las Jornadas Gastronómicas dedicadas a la Breva de Albatera. Felicitamos a los ganadores del concurso 'Croquetas al Gusto' de Torrevieja: Restaurante 'La Mar de Bien', Claudio Restaurante Pizzería y Chiringuito 'La Mar de Bien. Torrevieja prepara sus jornadas gastronómicas 'Torrevieja y el Mar' 2025' y Guardamar del Segura presenta su XXII Semana Gastronómica de la Ñora y el Langostino.

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