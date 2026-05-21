Albatera invita a participar en las Jornadas Gastronómicas de la Breva en ocho restaurantes. Tony Pérez asiste al Corte de la Breva

👉Tony Pérez realza las actividades organizadas por el Corte de la Breva celebrado este jueves con la chef Aurora Torres como madrina y que continúan este fin de semana con un showcooking y ruta agroturística, junto a las Jornadas Gastronómicas dedicadas a la Breva de Albatera. Felicitamos a los ganadores del concurso 'Croquetas al Gusto' de Torrevieja: Restaurante 'La Mar de Bien', Claudio Restaurante Pizzería y Chiringuito 'La Mar de Bien. Torrevieja prepara sus jornadas gastronómicas 'Torrevieja y el Mar' 2025' y Guardamar del Segura presenta su XXII Semana Gastronómica de la Ñora y el Langostino.