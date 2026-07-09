Mario Martínez, reelegido presidente de Cámara Orihuela: "El eje del nuevo mandato es trabajar para las cerca de 12.000 empresas de la Vega Baja"

Mario Martínez resultaba reelegido por unanimidad en la tarde de este miércoles como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela. Ha sido durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno que regirá los destinos de la institución hasta el año 2030. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, presidía el Pleno al que también ha asistido la directora general de Comercio, Maribel Sáez, y en el que se ha elegido al nuevo Comité Ejecutivo de Cámara Orihuela. Con esto culmina el proceso electoral cameral y se pone en marcha una nueva etapa en la que trabajar con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada.

El nuevo comité ejecutivo queda por tanto compuesto por Mario Antonio Martínez Murcia como presidente, Cristina Torres Galindo como vicepresidenta primera, Pilar Legua Murcia como vicepresidenta segunda y José Antonio Barberá García como Tesorero. Serán vocales del Comité Ejecutivo Hermenegilda Rives Quirante, Antonio Pastor Martínez, Gonzalo Pedrera Martínez, Julián Zaplana Caselles y Amaya Sánchez Herrero.

En su primera intervención tras la reelección, Mario Martínez ha asegurado que el eje del nuevo mandato será trabajar por y para las cerca de 12.000 empresas de la Vega Baja, en la mejora de su competitividad y en todo lo relacionado a hacer frente a un escenario en el que la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y las transformaciones del comercio internacional marcarán el futuro de la economía. En este sentido, Martínez ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada en la puesta en marcha de proyectos, y ha puesto como ejemplo el éxito de la nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja, recientemente inaugurada. Al mismo tiempo ha asegurado que es necesario que desde la Cámara y en colaboración con otras administraciones e instituciones, se impulsen las actuaciones que contribuyen al desarrollo económico, como las infraestructuras estratégicas, la innovación, la formación, la internacionalización, todo ello para garantizar la atracción de inversiones y evitar la fuga de empresas a otros territorios. “Es necesario que nuestras empresas mejoren su competitividad, porque en el escenario que se nos presenta, sólo quienes estén dispuestos a innovar serán capaces de abrir nuevos mercados, atraer inversión, crear empleo de calidad y, en definitiva, crear empleo de calidad y generar mayor bienestar social en la ciudadanía”.

El Pleno de Cámara Orihuela está integrado por 14 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la demarcación oriolana. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la Vega Baja, con presencia de compañías referentes en sectores como la industria, los servicios, la banca o la construcción y el turismo.

La renovación de órganos de Cámara Orihuela llega justamente durante este 2026, año en el que la institución celebra su 125 aniversario, remarcando cómo esta corporación de derecho público lleva más de un siglo de trabajo en el que se ha trabajado y se trabaja por y para mejorar la competitividad de empresas y autónomos a través de los servicios especializados que se prestan en la Cámara relacionados con la internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyo al desarrollo empresarial.

El Pleno de Cámara Orihuela queda compuesto por Prensa Vega Costa SL, Construcciones Zaplana Caselles SLU, Conservas Hola SL, SAT Olé Nº9890, Elsa Studio SL, Passion Life SL, Samaguil Servicios SL, Memorándum Finanzas SL, Nebraska World, Leguamur SL, Agriauto SL, Traders Matt, todos ellos como miembros electos. Al margen de ellos y como vocales designados por la CEV, forman parte del mismo Caja Rural Central y Grupo Marcos.