El SC Torrevieja cae ante el Roda y encaja su segunda derrota consecutiva a domicilio

El Sporting Costablanca Torrevieja no pudo dar continuidad a la victoria conseguida frente al CD Soneja y cayó por 2-0 ante el CD Roda en la quinta jornada del Grupo 6 de Tercera Federación. El conjunto torrevejense mantuvo la igualdad durante buena parte del encuentro, pero terminó sucumbiendo en la segunda mitad ante un conjunto local que aprovechó sus oportunidades.

El choque comenzó con alternativas y sin un dominador claro. El Roda dispuso de la primera ocasión destacada, con un remate de cabeza de Pau que se marchó por encima del larguero, mientras que el Torrevieja trataba de generar peligro y mantener el partido bajo control.

La mejor oportunidad de los visitantes durante el primer tiempo llegó en el minuto 33, cuando el colegiado señaló un penalti a favor del conjunto salinero. Sin embargo, el guardameta local Marc Moliner detuvo el lanzamiento y evitó que el Sporting Costablanca se adelantara en el marcador. El encuentro llegó al descanso con el 0-0 y todo por decidir.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió demasiado. Los dos equipos continuaron disputando un partido muy equilibrado, aunque el Roda encontró la manera de romper la igualdad superada la hora de juego.

En el minuto 64, el árbitro volvió a señalar la pena máxima, esta vez a favor del conjunto castellonense, después de que un disparo de Jordi impactara en el brazo de un defensor torrevejense. Iván Agudo asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros para colocar el 1-0.

El Sporting Costablanca reaccionó en busca del empate y se lanzó hacia el área local. El Roda, por su parte, trató de aprovechar los espacios para salir al contragolpe. Los locales estuvieron cerca de ampliar su ventaja en una acción de José, cuyo remate tuvo que ser despejado por la defensa torrevejense.

Con el partido ya en su tramo final, el equipo de Diego Piquero siguió buscando el empate, pero no consiguió encontrar el camino hacia la portería de Marc Moliner. Ya en el minuto 90, el Roda sentenció el encuentro en una rápida transición. Luis condujo el contraataque y puso un balón al área que Fernando Lavernia remató al primer toque para establecer el definitivo 2-0.

La derrota deja al Sporting Costablanca con dos victorias y tres derrotas después de las cinco primeras jornadas, tras un inicio de campeonato con triunfos ante el Hércules B y el Soneja y derrotas frente al Vall de Uxó, el CD Acero y ahora el CD Roda.

El equipo torrevejense tendrá ahora la oportunidad de volver a hacerse fuerte como local en la sexta jornada, en la que recibirá al Atlético Saguntino.

Resultados de las categorías regionales

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