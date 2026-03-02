Un simulacro de terremoto y tsunami en Torrevieja pondrá a prueba el nuevo protocolo de emergencias de la Comunitat Valenciana

La Generalitat; los consorcios provinciales de Bomberos de València, Alicante y Castelló; y los Bomberos de las tres capitales valencianas ponen en marcha un protocolo "de respuesta unificada ante emergencias". Este protocolo permitirá movilizar a los efectivos de estos cuerpos de seguridad de la Comunitat Valenciana prácticamente de forma automática e inmediata según la emergencia se produzca.

Con anterioridad a ella, las autoridades determinarán qué medios humanos y qué medios materiales son necesarios para cada tipo de emergencias, creando como un catálogo con los distintos escenarios genéricos que podrían darse para aplicarlo allá donde sea necesario y sin dilaciones. Un protocolo que se pondrá a prueba este miércoles, cuatro de marzo, con un simulacro de terremoto y tsunami y población atrapada en Torrevieja.

"Se trata de una herramienta que se activará cuando se entre en situación 2 del Plan de Emergencias", explica el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. "Su aplicación comporta la recepción inmediata de medios y mandos de SPEIS y de Bomberos en cualquier punto del territorio valenciano donde se produzca una emergencia de carácter extraordinario", detalla Valderrama en declaraciones a los medios de comunicación.