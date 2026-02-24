Una nueva manifestación reclamará en València el 1 de Marzo que el expresident Carlos Mazón deje su acta en Les Corts

Una nueva manifestación recorrerá el centro de Valencia el próximo domingo, 1 de Marzo, para reclamar que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y declare voluntariamente ante la jueza de Catarroja que investiga la emergencia. Saldrá a las 17,00 horas de la plaza de San Agustín y recorrerá las calles Xátiva y Colón finalizando en la Porta de la Mar. Beatriu Cardona, coportavoz de las entidades, hace un llamamiento a toda la sociedad valenciana para sumarse a esta nueva convocatoria y mostrar su apoyo a las víctimas.

Reclaman también que se ponga freno a la especulación de la vivienda en las comarcas afectadas por la DANA puesto que el problema de la vivienda se ha visto agravado en las zonas devastadas, especialmente aprovechándose de la vulnerabilidad de la población. Esta situación muestra la falta de voluntad política para frenar la especulación: la economía, para ellos, siempre va ante la vida.

Las entidades se han concentrado a las puertas de Les Corts. | Onda Cero

Los días posteriores a la dana, inundaron las redes sociales las imágenes de las personas trabajadoras de las inmobiliarias que llegaron, en algunos casos, antes de que la ayuda institucional. Solo en el último año, el precio de la vivienda se ha disparado hasta un 30% en pueblos como Alginet, Albal, Benetússer, Silla, Massanassa o Picanya. La carencia de alternativa habitacional para las personas afectadas tampoco se ha resuelto, mientras existen miles de pisos turísticos o vacíos de banca rescatada, fundes buitre o la Sareb. Ni gente sin casa, ni casas sin gente.

Apoyo a las asociaciones

Las asociaciones han contado con el apoyo de las entidades sociales y sindicales que se han concentrado a las puertas de Les Corts. Han lamentado que hayan tenido que pasar más de 500 días para que la voz, de las verdaderas víctimas, haya sido escuchada por el gobierno valenciano. Anna Oliver, coportavoz de las entidades, considera vergonzoso que antes se haya dado preferencia a conspiratorios y asociaciones que nada tienen que ver con nuestro territorio.

Dolores Ruiz, quien perdió a su marido y a dos hijos el día de la DANA, ha reiterado que hasta que no se haga justicia no tendrá paz.