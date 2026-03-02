La Cámara de Comercio de Valencia advierte que las consecuencias económicas del conflicto en Irán dependerán de su duración

Irán es el cuarto mercado proveedor de la Comunitat Valenciana en Oriente Medio. El pasado año las exportaciones a este país alcanzaron los 6.330.000 euros. Según cifras de la Cámara de Comercio de Valencia en 2025 las empresas valencianas alcanzaron los 1206 millones de euros en exportación al conjunto de la zona.

Desde el ente cameral apuntan a que como con cualquier conflicto armado, la empresa valenciana se enfrenta a un escenario internacional con una dosis de incertidumbre al alza, lo que sin duda, va a afectar a las decisiones de negocio a medio plazo en los mercados exteriores, tanto desde el punto de vista de la exportación como desde el punto de vista de la cadena de suministro. La seguridad se va a priorizar aún mas frente a la eficiencia y la rentabilidad.

A esto sumar la logística en las operaciones con Oriente Medio y Asia que conllevarán mayores costes, tiempos de tránsito al alza y nuevas rutas alternativas. Ante esta situación consideran que las empresas deben mantener la prudencia y la tranquilidad. El presidente de la Cámara José Vicente Morata afirma que la repercusión económica dependerá de la duración del conflicto y de los países implicados.

Reitera que lo importante es que el conflicto no se extienda a otros países y que el alto al fuego se produzca lo más pronto posible. Cree que no es momento de que las empresas tomen decisiones precipitadas.

Destacan desde la cámara que la apreciación del dólar como moneda refugio, aunque moderada, abaratará las exportaciones valencianas en los mercados denominados en dólar. Asimismo, el aumento de los precios del petróleo y gas (además de los logísticos) se trasladarán a corto y medio plazo en un aumento de los costes de producción de la empresa.