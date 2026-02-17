La Generalitat hará pruebas piloto de la tecnología 5G para emergencias y arrancarán en la Crida

La Generalitat realizará cuatro pruebas piloto para estudiar la futura implantación de la tecnología 5G en emergencias, sin la implicación de la ciudadanía, con el objetivo de transmitir vídeo en tiempo real, captar datos de sensores, mejorar la geolocalización, aumentar la seguridad de los intervinientes en catástrofes y obtener mapas 3D.

Dos de las cuatro pruebas se realizarán en un entorno urbano, en la Crida de Fallas de este domingo y en un partido de fútbol el próximo 22 de abril; otra en industrial, en una empresa de un polígono de Almussafes en la semana del 23 al 27 de marzo, y una última en rural en el pantano de Benagéber entre el 13 y el 17 de abril.

Así lo han avanzado los consellers de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y de Economía, Hacienda y Administración, José Antonio Rovira, en la presentación del proyecto '5G Emergencias', que cuenta con una inversión de más de cuatro millones de euros de fondos europeos Next Generation y tiene el objetivo de posicionar a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia de las emergencias".

En las cuatro pruebas, durante el primer semestre de 2026, se evaluará la capacidad de la red pública 5G SA de Telefónica y el despliegue rápido de unidades móviles para priorizar y garantizar las comunicaciones entre cuerpos de seguridad y emergencias.

Se analizará la calidad, latencia, estabilidad y capacidad de la red en entornos complejos, así como su eficacia para comunicaciones críticas, transmisión de datos en tiempo real, coordinación de equipos de emergencia y uso de dispositivos IoT, drones operativos y otros vehículos tripulados de forma remota.

En concreto, las dos pruebas piloto en escenarios urbanos como la Crida y un partido de fútbol analizarán cómo se comporta el 5G en eventos masivos, con miles de usuarios y redes saturadas, para saber si funciona la transmisión de datos o vídeo en tiempo real. En el segundo caso intervendrán bomberos municipales, la Policía Local de València y personal de la Conselleria de Sanidad, de Cruz Roja y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

La prueba en un escenario industrial, en una empresa "a determinar" en un polígono de Almussafes, testará el comportamiento del 5G en espacios abiertos, con grandes edificaciones, cobertura irregular y muchas interferencias, para valorar si la continuidad de la comunicación es viable y se mantiene la operatividad entre todos los organismos intervinientes. Contará con la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y la AVSRE.

En este caso, a partir de un supuesto accidente industrial con riesgo químico que impide el acceso inmediato de los equipos humanos a la zona afectada, se comprobará la continuidad de las comunicaciones en zonas de sombra de cobertura, el uso de vídeo y control remoto en escenarios complejos y la gestión de una emergencia simulada en un entorno industrial.

Por último, en un escenario rural-forestal como el pantano de Benagéber se estudiará cómo responde el 5G en entornos de baja densidad de población e infraestructuras, poca cobertura y recursos limitados. Se verá si se puede mantener la conectividad y evitar cortes de cobertura, con el apoyo de drones aéreos y subacuáticos que enviarán información a los puestos de mando.

Será un supuesto escenario de un incendio forestal, durante el que un avión de extinción de incendios sufre un accidente al cargar agua del pantano y queda sumergido parcialmente. Participarán efectivos de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) y de la AVSRE.

Se trata de un proyecto de carácter experimental, que en un principio no supone la sustitución de la actual red valenciana COMDES de emergencias ni la implantación definitiva del 5G. "Es un laboratorio real, un aprendizaje práctico sobre el terreno", ha explicado el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Andrés Balfagó, quien ha asegurado que la red actual funcionó en grandes emergencias recientes como incendios forestales, la dana de 2024 o el apagón de 2025.

En todos los casos se priorizará que se pueda mantener la comunicación por voz ante algún problema, garantizar que los servicios de emergencias tengan acceso preferente sin que interfiera la ciudadanía y velar por la seguridad frente a ciberamenazas y por la interoperatividad entre todos los organismos intervinientes.

Además, en todas las pruebas piloto el público no notará que se están llevando a cabo, a diferencia de los simulacros habituales de emergencias. El proyecto, adjudicado a Telefónica por parte de la empresa pública ISTEC, finaliza el próximo junio, aunque después continuarán los análisis de los resultados.

En definitiva, según ha expuesto el conseller de Emergencias, se pretende mejorar la capacidad de respuesta ante una situación crítica, aunque ha insistido en que la tecnología actual es "fiable, robusta y segura": "No venimos a sustituir lo que está funcionando con garantías, sino a reforzarlo".

Por su parte, Rovira ha coincidido en la necesidad de analizar el potencial del 5G para complementar la red actual, de cara a "anticipar futuras necesidades tecnológicas" en materia de emergencias.

El ISTEC, el operador público de infraestructuras de telecomunicaciones de la Generalitat, mantiene la red COMDES que utilizan a diario los servicios de emergencias en la Comunitat Valenciana. Dispone de un total de 206 estaciones base y 360 flotas, da servicio a 17.712 usuarios y gestiona 1.534 comunicaciones simultáneas, con una cobertura superior al 98% del territorio y al 99,5% de la población.