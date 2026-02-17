POST DANA

Los CLERS reclaman que se valoren sus propuestas para garantizar una adecuada reconstrucción post DANA

El objetivo es que tengan una visión global de la situación y escuchar otras propuestas de reconstrucción basadas en el cuidado del territorio como fórmula para garantizar la vida y la seguridad de las personas.

Amparo Sánchez

València |

oluntarios limpian los desperfectos ocasionados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). | Europa Press

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción mantendrán un encuentro esta tarde en Sedaví con la delegación de representantes de gobiernos de la Unión Europea que estos días visita l’Horta Sud. Consideran importante que realicen una visita de la mano de los vecinos de la zona para conocer la realidad de la reconstrucción que afirman las administraciones no les van a mostrar.

Reiteran desde los CLERS que la reconstrucción se está haciendo de espaldas a los ciudadanos de las zonas afectadas y sin tener en cuenta sus necesidades. Uno de los ejemplos más visibles tal y como apunta Rut Moyano, portavoz de los comités, es que no se están reconstruyendo espacios comunitarios como por ejemplo colegios o centros de salud.

Lamenta que en algunos municipios se hayan aprobado proyectos que destruirán la huerta y que reitera Moyano es necesaria para absorber el agua y evitar futuros daños.

Una situación que afirman pone en jaque la seguridad de las personas ya que reproduce infraestructuras que suponen una barrera para que el agua encuentre su camino hacia el mar, agravando así las consecuencias de unas futuras lluvias torrenciales más que probables en este contexto de emergencia climática.

