Bomberos de Castellón y la Autoridad Portuaria refuerzan la formación conjunta para emergencias en el puerto

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón y personal de seguridad y emergencias de la Autoridad Portuaria de Castellón han reforzado su colaboración a través de un programa formativo que busca garantizar la seguridad en la zona portuaria. La iniciativa fue reconocida durante el I Día de la Policía Portuaria de Castellón, en el que el cuerpo de bomberos recibió un reconocimiento junto a otras administraciones.

La colaboración se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, que contempla una inversión anual de 75.000 euros para formación y equipamiento del personal del SPEIS. Entre las acciones realizadas se incluyen un curso sobre el Método de Gestión Operativa y Mando (GOM) en emergencias y seguridad, y otro sobre pilotaje de drones en situaciones de emergencia.

Además de la formación teórica, ambas instituciones han participado en simulacros en instalaciones portuarias junto a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de evaluar la coordinación y capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que “estas iniciativas fortalecen la seguridad del puerto, dotando al equipo de bomberos de las herramientas necesarias para intervenir en un entorno crítico”. También ha destacado que la formación y los simulacros permiten una mejor preparación y gestión de personal y recursos ante cualquier eventualidad.

El convenio recoge la financiación de materiales técnicos como drones, equipos de intervención ante riesgo químico y vehículos especiales, y la formación específica para intervenir en buques, salvamento terrestre y marítimo, y lucha contra la contaminación marina.

El curso sobre el Método GOM, con duración de doce horas, fue impartido por formadores acreditados por la escuela nacional de bomberos de Francia a través de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en España, dirigido a mandos de bomberos y personal de seguridad del puerto.