Catarroja realiza un simulacro con 5000 personas para analizar su capacidad de respuesta ante una emergencia climática

Esta acción forma parte de la actual tarea de revisión del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundación.

Amparo Sánchez

València |

Dentro del simulacro se ha convocado un CECOPAL.
El Ayuntamiento de Catarroja ha llevado a cabo esta mañana su primer simulacro de emergencia climática para concienciar y valorar la capacidad de respuesta del municipio. Consideran que la preparación es parte fundamental de la prevención por lo que se han movilizado a 5000 personas priorizando la comunidad educativa, el sector comercial e industrial y las personas vulnerables, evacuando a una familia de una planta baja.

La alcaldesa de Catarroja Lorena Silvent afirma que el objetivo es avanzar en seguridad y autoprotección.

Silvent ha avanzado que la intención es realizar un simulacro todos los años. La siguiente fase será un plan de formación y la adquisición de aquellos materiales necesarios para hacer frente a una emergencia.

