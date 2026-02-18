Catarroja realiza un simulacro con 5000 personas para analizar su capacidad de respuesta ante una emergencia climática

El Ayuntamiento de Catarroja ha llevado a cabo esta mañana su primer simulacro de emergencia climática para concienciar y valorar la capacidad de respuesta del municipio. Consideran que la preparación es parte fundamental de la prevención por lo que se han movilizado a 5000 personas priorizando la comunidad educativa, el sector comercial e industrial y las personas vulnerables, evacuando a una familia de una planta baja.

La alcaldesa de Catarroja Lorena Silvent afirma que el objetivo es avanzar en seguridad y autoprotección.

Silvent ha avanzado que la intención es realizar un simulacro todos los años. La siguiente fase será un plan de formación y la adquisición de aquellos materiales necesarios para hacer frente a una emergencia.