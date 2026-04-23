POLÍTICA AUTONÓMICA

Otro 25 d'Abril con polémica: Del "nacionalismo franquista" a la "prioridad de hacer fiesta"

El PSPV-PSOE carga contra el president de la Generalitat por la no conmemoración del Día de Les Corts Valencianes y Juanfran Pérez Llorca (PP) responde animando a que la ciudadanía "valore las prioridades" de cada formación política

Ramón Pérez

València |

Corts Valencianes
Corts Valencianes | GVA

El 25 d'Abril es, en la Comunitat Valenciana, el Día de Les Corts Valencianes. Se trata de una jornada en que valencianos y valencianas reivindican el autogobierno y las instituciones propias y que, de nuevo, un año más, vuelve a llegar con polémica política. Les Corts, presidida por VOX, ha vuelto a negar cualquier conmemoración oficial. El año pasado, por los efectos y reconstrucción de la DANA de València, y este año, por "falta de consenso".

Quien sí celebrará el 25 d'Abril será el PSPV-PSOE, que se ha concentrado a modo de protesta a las puertas del Parlamento valenciano. La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, asegura que defender el autogobierno valenciano es defender la educación y la sanidad públicas, cuestión que, para Morant, "el PP no está haciendo".

"No podemos dejarlo perder [en referencia a la defensa del autogobierno valenciano] por ese falso nacionalismo que dice que defiende el valencianismo y no es cierto", valora la secretaria general del PSPV-PSOE. "Es un nacionalismo franquista que defiende "una España grande y libre" y que no defiende la identidad, la cultura y los derechos propios de los valencianos y de las valencianas", destaca Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación.

La lideresa de los socialistas valencianos recuerda, además, que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), todavía no ha contactado con ella, tal y como el propio Pérez Llorca se comprometió públicamente al llegar al Gobierno valenciano el pasado mes de diciembre. Pérez Llorca responde al debate sobre el 25 d'Abril con "trabajo y gestión" frente a quienes "prefieren hacer fiesta".

"Ellos [en alusión al PSPV-PSOE] tienen la prioridad de hacer celebraciones y fiestas y yo tengo la prioridad de que a mí me gustaría que el PSPV-PSOE me ayudara a que el Gobierno, que está gobernado por ellos, nos dé la financiación que necesitamos", argumenta el president de la Generalitat. "Ellos protestan por un día de fiesta y yo estoy en Moncofa visitando las obras de un centro de salud. Después, los ciudadanos que valoren", concluye Juanfran Pérez Llorca.

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