El Síndic de Greuges denuncia que Les Corts quieren “taparle la boca”

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha alertado en su último informe del "grave deterioro" de la relación entre esta institución y Les Corts Valencianes, a las que reprocha su "falta de interés por escuchar" las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, al no haber sido llamado en 2025 para exponerlas.

Así lo ha expresado tras entregar al parlamento el informe del año pasado, el último de su mandato que arrancó en 2019.

Luna ha denunciado el intento de "tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano adonde tiene que llegar".

Esta institución, equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana, realizó durante 2025 más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. Atendió 23.137 consultas ciudadanas, lo que supone un aumento anual de casi el 25%; tramitó 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más, e inició 12 investigaciones de oficio.

Los servicios sociales volvieron a ser el ámbito principal de las quejas ciudadanas, con hasta 1.900 durante el año pasado, seguidas de las relativas a transparencia (412), servicios públicos y medio ambiente (399), empleo (341), procedimientos administrativos (239), vivienda (170), urbanismo (141) o sanidad (139).