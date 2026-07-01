La Comunitat Valenciana espera una ocupación hotelera de más del 90% en agosto

Los hoteles de la Comunitat Valenciana contemplan una ocupación superior al 90% durante este próximo mes de agosto de 2026. Unas cifras al alza que, según la patronal hotelera valenciana HOSBEC, se trasladarán igualmente a septiembre a pesar del incremento de las tarifas hoteleras de este año. HOSBEC muestra, así, su optimismo con la temporada turística que la Comunitat Valenciana tiene por delante.

"Vamos a trabajar con datos económicos mejores que los del año 2025 y con una ocupación que será o bien muy similar u oscilará uno o dos puntos por encima de la del año anterior", detalla la secretaria general de la patronal hotelera valenciana, Nuria Montes. "El periodo máximo de ocupación va a estar en agosto", apunta en declaraciones a los medios de comunicación.

HOSBEC explica que la primera mitad de este año 2026 ha oscilado en la Comunitat Valenciana entre el descenso del turismo experimentado durante el mes concreto de enero y la recuperación progresiva posterior. La española se mantiene como la primera nacionalidad que visita nuestra autonomía aunque la suma de las internacionales se impone como mayoría.

"El español es el principal origen de las procedencias. Le siguen británicos, belgas, holandeses e irlandeses, que es un mercado que cada año crece más en importancia, teniendo en cuenta además que es un mercado muy pequeño de apenas de algo más de 3,5M de habitantes, con un 2,3%", explica la secretaria general de HOSBEC. "Lo mismo pasa también con mercados como Polonia o Portugal", añade Nuria Montes.