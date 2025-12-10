Hosbec sitúa a Castellón como motor emergente del turismo valenciano en 2025

HOSBEC ha puesto el foco este año en la provincia de Castellón, que, según la patronal hotelera, ha vivido un auténtico despertar turístico durante 2025. La organización ha reunido en Castellón a más de 150 empresarios, profesionales y representantes institucionales, entre ellos el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca; la consellera de Turismo, Marian Cano; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; y la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco.

El vicepresidente de HOSBEC y responsable del área de Castellón, Javier Gallego, ha recordado que los hoteleros castellonenses “se han sumado hace una década a un modelo de gestión responsable”, lo que —ha señalado— ha impulsado una transformación palpable en la oferta y en los resultados turísticos de la provincia.

Castellón, “el gigante que se ha despertado”

El presidente de HOSBEC, Fede Fuster, ha asegurado que Castellón ha sido el gran protagonista de 2025, al consolidarse como un destino que responde a la demanda de turistas que buscan autenticidad, baja masificación y la dualidad entre mar y montaña.

Fuster ha destacado que la provincia ha fortalecido su conectividad aérea con nuevas rutas que han incrementado la llegada de visitantes británicos, alemanes y centroeuropeos. Asimismo, ha insistido en que la finalización del Corredor Mediterráneo y la mejora de las conexiones ferroviarias han sido consideradas prioridades irrenunciables para afianzar el crecimiento turístico.

Emprendimiento e innovación en la provincia

HOSBEC ha puesto en valor el papel del empresariado local, que ha mantenido abiertos sus establecimientos en meses de menor demanda y ha impulsado productos diferenciados como el turismo deportivo, de salud, los festivales y el turismo de interior. Entre los ejemplos de innovación, Fuster ha citado el proyecto TechYroom 3.0 del Hotel Rosaleda de Mijares.

Desestacionalización como objetivo estratégico

De cara a 2026, la patronal ha subrayado que la desestacionalización se ha convertido en un objetivo vital, especialmente en Castellón. Fuster ha defendido que la colaboración público-privada “ha pasado de ser opcional a ser una obligación” y ha reclamado coordinación entre Diputación y Generalitat.

Rechazo institucional a la tasa turística

El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reafirmado la oposición del Consell a la tasa turística, una posición que el sector castellonense ha recibido con satisfacción al considerar que un nuevo gravamen perjudicaría la competitividad del destino.

“Castellón ha entendido al nuevo turista”

Fuster ha concluido que la provincia ha consolidado las bases de un crecimiento sostenido y ha asegurado que Castellón “tiene un futuro turístico imparable si se mantiene la unidad institucional y empresarial”.