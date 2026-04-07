La Semana Santa cumple objetivos en el ámbito de la ocupación hotelera como ha dado a conocer Hosbec

Concretamente en Benidorm la ocupación sube hasta el 90%, como ha informado la patronal hoteleras. Y no sólo estos datos de ocupación son buenos sino que también han sido mejores que el año pasado los datos de producción económica: las tarifas medias han estado un 3,7% por encima de la Semana Santa de 2025, lo que significa directamente una mayor recaudación tributaria por impuestos derivados de todo el consumo turístico.

La previsión de reacción de los mercados de proximidad y de la reserva de última hora también se ha cumplido y ha supuesto un refugio para el mercado doméstico: los turistas españoles alojados en hoteles suben hasta el 62% mientras que los internacionales (con reservas mucho más adelantadas) se han quedado en el 38%.

Los efectos de una favorable ocupación hotelera no sólo tienen su efecto en los días centrales de la Semana Santa, sino que se arrastra también a esta semana de Pascua, que es periodo de vacaciones escolares y que tiene buenas previsiones en cuanto a reservas on the books ya que se suma también una reactivación de todo el mercado de empresas y MICE.

Por ello para HOSBEC todos los pronósticos y objetivos cumplidos puede ser el resumen del comportamiento de la demanda hotelera en toda la Comunidad Valenciana durante la reciente Semana Santa.