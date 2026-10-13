El campo valenciano estará en la tractorada de Madrid del 28-O

Las principales organizaciones agrarias valencianas asistirán a la gran tractorada estatal prevista para el 28 de octubre en Madrid. Una movilización con la que el campo quiere hacerse oír y denunciar la situación que agricultores y agricultoras atraviesan ahora mismo con cinco reivindicaciones muy concretas, entre ellas precios justos, menos burocracia y no a la competencia desleal.

"Esperamos tener la colaboración de los distintos sectores de la sociedad española y, desde luego, València no va a quedarse atrás. La situación en el campo es verdaderamente lamentable", destaca el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado. "Tenemos que levantar la voz y tenemos que demostrar al Gobierno que va siendo hora de tomar decisiones y de ponerse del lado de los que hacemos el alimento", añade Aguado en declaraciones a los medios de comunicación.

El lema de la tractorada es 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo' y recorrerá las principales calles de Madrid el último miércoles de este mes de octubre.