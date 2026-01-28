El campo alicantino vuelve a la calle: tractorada este jueves para exigir “menos mentiras y más soluciones”

El campo alicantino vuelve a alzar la voz. Agricultores y ganaderos de la provincia han convocado una tractorada este jueves en Alicante para denunciar la situación límite que atraviesa el sector primario y exigir soluciones urgentes a las distintas administraciones.

Bajo el lema “Menos mentiras y más soluciones para el campo”, la protesta comenzará a las 11:30 horas en el centro de la ciudad, con un recorrido protagonizado por tractores y vehículos agrícolas, y concluirá en torno a las 13:00 horas frente a Casa Mediterráneo, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

El sector denuncia la falta de rentabilidad de las explotaciones, el incremento descontrolado de los costes de producción, la excesiva burocracia, así como la competencia desleal de productos procedentes de terceros países sin las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a los productores europeos.

Entre las principales reivindicaciones figuran la defensa del trasvase Tajo-Segura, una política hídrica que garantice agua suficiente para el regadío, el desbloqueo del proyecto Vertido Cero para la provincia de Alicante, el mantenimiento del presupuesto de la PAC, el rechazo a las políticas verdes que consideran inasumibles, un mayor control fitosanitario en fronteras, y una revisión profunda del sistema de seguros agrarios.

Los convocantes alertan además del grave problema de relevo generacional, advirtiendo de que sin medidas fiscales, laborales y de apoyo económico, el abandono del campo seguirá aumentando, poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario y la supervivencia del medio rural.

Con esta movilización, el sector primario reclama ser considerado estratégico y exige pasar de los anuncios a los hechos, advirtiendo de que sin agricultura y ganadería no hay soberanía alimentaria ni equilibrio territorial.

Hoy nos lo ha contado en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa.