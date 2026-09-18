ASAJA Alicante pide prorrogar y ampliar las ayudas al gasóleo agrícola

ASAJA Alicante pide al Ministerio de Agricultura una reunión "urgente" frente a la escalada que está experimentando el precio del gasóleo agrícola. La organización agraria alicantina cifra esa subida en un 48% respecto al mismo momento en 2025. El objetivo de ese encuentro que solicitan pasa por trasladarle al ministro responsable, Luis Planas, la necesidad de mantener las ayudas económicas actuales y aprobar otras nuevas.

"Alicante lidera la subida del precio del gasóleo agrícola: 48 céntimos de incremento en las últimas semanas", explica el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. "Una situación que va a llevar a muchos agricultores a tener que parar sus tractores y su actividad. Cultivos como el cereal o el olivar van a ser unos de los más afectados", advierte Andreu en declaraciones a los medios de comunicación.