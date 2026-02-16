IU Valdepeñas sobre los tratados UE-Mercosur e India: "Comercio sí, pero no a cualquier precio"

Izquierda Unida Valdepeñas se posiciona en contra de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y la India, tal y como están planteados, porque consideran que amenazan con agrandar las desigualdades y debilitar los derechos de los trabajadores.

Para la formación política estos tratados benefician a grandes exportadoras, intermediarios y multinacionales, pero precarizan la cadena alimentaria y tienen consecuencias negativas para pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, las más abundantes en nuestra comarca. "Comercio sí, pero no a cualquier precio", ha dicho Elliot Castellanos, miembro de IU.

Izquierda Unida Valdepeñas exige que estos acuerdos establezcan "cláusulas vinculantes no retóricas en materia de derechos laborales, protección ambiental y salud pública". De no ser así, trabajarán para frenarlos, ha afirmado Castellanos.