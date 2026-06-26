En Valdepeñas, Mercado Nocturno de Verano de La Alegría de la Huerta Manchega

La Alegría de la Huerta Manchega da la bienvenida al verano con la celebración de un Mercadillo Nocturno, este sábado en el Paseo de la Estación de Valdepeñas. Desde las ocho de la tarde hasta medianoche.

Desde productores agroecológicos de hortalizas, quesos, frutos secos, aceite de oliva, miel o azafrán, hasta jabones y cosmética natural, además de artesanos de la cerámica, la bisutería o trabajos con piedras naturales. Todos ellos de Valdepeñas y de distintas localidades cercanas, explica María José García, presidenta de La Alegría de la Huerta Manchega.

La propuesta se completa con un espectáculo musical, "Live Sound" con Erre Jiménez y la posibilidad de degustar tapas acompañadas de vinos de la comarca y cerveza artesana.