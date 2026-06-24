Inaugurada la 64ª Feria Nacional del Campo de Manzanares, FERCAM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado esta mañana la sexagésimo cuarta edición de la Feria Nacional del Campo de Manzanares.

El corte de cinta se ha adelantado una hora, debido a los avisos especiales por la ola de calor, aunque esta circunstancia no ha restado protagonismo a la apertura de un evento consolidado y que, además, vive uno de sus mejores momentos.

Esta edición de FERCAM tiene el cien por cien de sus 120 000 m² de espacio expositivo ocupados, cuenta con la participación de 202 empresas y mercancía expuesta que supera los 47,8 millones de euros.

Y es que agricultura y ganadería tiene la mayor representación en FERCAM, un 58,4%, seguidas por el sector agroalimentario y el transporte.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha durante la inauguración de la 64ª de FERCAM (Manzanares) | Mila Abad

Para el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, la Feria Nacional del Campo de Manzanares, una feria de negocio, está ligada al futuro del sector primario, con una importancia fundamental en la economía de la provincia y, en este contexto, ha defendido la necesidad de garantizar recursos hídricos suficientes.

Por su parte, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha señalado que FERCAM "crece en la medida que crece el sector primario".

FERCAM está abierta hasta el próximo domingo, dado su carácter profesional, para acceder al recinto es necesario contar con invitación de las empresas expositoras o, en su lugar, adquirir en taquilla la entrada