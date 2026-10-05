Empiezan en la UNED de Valdepeñas los cursos 'Experto en Seguridad y Defensa' e 'Iniciación a los Servicios de Inteligencia'

La Universidad Nacional de Educación a Distancia inicia en su sede de Valdepeñas la séptima edición de su exitoso curso de 'Experto en Seguridad y Defensa', que en esta ocasión se complementa con una novedosa propuesta el curso de 'Iniciación a los Servicios de Inteligencia'.

El primero comienza mañana y el segundo hoy mismo, ambos pueden seguirse de forma presencial en el centro provincial asociado de la UNED, también online en directo o en diferido. Su director, Domingo Fernández, ha destacado la calidad de los ponentes y la buena acogida que tienen en la actualidad estas iniciativas.

Para el subdelegado de Defensa de Ciudad Real, coronel Juan del Hierro, el contexto internacional obliga a que los ciudadanos sepan que pasa y que hacen las Fuerzas Armadas y, en este sentido, ha señalado que estos cursos en la UNED de Valdepeñas son una oportunidad para conocer y reflexionar sobre la importancia de los servicios de inteligencia, de la seguridad y la defensa.

Los temas a tratar en estos cursos van desde la geopolítica actual, con contenidos específicos como el conflicto de Irán o el denominado "el desafío marroquí", hasta los servicios de inteligencia en el marco del conflicto de Oriente Medio, el ciberespionaje o la tecnología más cercana con "He perdido el teléfono, ya lo tengo ¿qué saben de mí?".