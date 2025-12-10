Seguimiento de la huelga de médicos en C-LM: 34% según la Junta, 85% según los facultativos

Hoy se celebra la segunda jornada de huelga de médicos que se ha convocado en todo el país para reclamar un nuevo estatuto marco de la profesión, y en el caso de Castilla-La Mancha para exigir, entre otros temas, la carrera profesional del SESCAM.

A mediodía ha tenido lugar en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan una concentración de médicos y facultativos de las áreas sanitarias de Alcázar y Tomelloso. Aseguran que el seguimiento de la huelga está siendo al menos del 85%.

También el presidente del colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, calcula que el 85% está secundando el paro.

Sin embargo, el convocante de la huelga en la región, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), lamenta que la administración aún les ha facilitado datos oficiales de seguimiento del paro y tampoco hay listados de los servicios mínimos.

El presidente del sindicato, Jorge Curiel, ha manifestado en Onda Cero que el SESCAM está boicoteando la huelga y avanza que llevarán a los tribunales al servicio de salud de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, habla de un seguimiento ayer del 34% y espera que hoy las cifras sean similares.

Fernández Sanz ha defendido el derecho a la huelga pero también a la asistencia y que se puedan compaginar ambas situaciones. "Eso lo estamos haciendo", ha dicho el consejero.