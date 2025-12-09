Arranca la huelga de médicos en C-LM y advierten del colapso que sufre la sanidad pública

Este martes ha comenzado la huelga de médicos en Castilla-La Mancha y en toda España para reclamar mejoras laborales, paros generales que se van a prolongar hasta el próximo viernes, 12 de diciembre.

Una huelga que, según el Sindicato Médico de la región, viene motivada por el deterioro progresivo de las condiciones laborales de médicos y facultativos y la necesidad de corregir los déficits estructurales que sufre la Sanidad Pública.

Un sistema sanitario que, según el presidente autonómico de este sindicato, se hunde por culpa del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Además, nunca hasta ahora ha habido tantas pólizas para la sanidad privada, tal y como asegura el presidente del sindicato en la región, Jorge Curiel.

Durante estos días, se han convocado manifestaciones y concentraciones en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, además de Alcázar de San Juan, Puertollano y Talavera. Hoy precisamente se ha celebrado una concentración en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

Rueda de prensa del Sindicato Médico de C-LM en Ciudad Real | Onda Cero

Los médicos piden al ministerio un nuevo estatuto propio porque el actual borrador es insuficiente. Y a nivel de Castilla-La Mancha exigen la reactivación de la carrera profesional del SESCAM, paralizada desde el año 2012, como indica el secretario general del Sindicato Médico, Óscar Quintana.

También denuncian plantillas insuficientes, agendas saturadas, poco tiempo para atender con calidad a los pacientes, demoras crecientes y desgaste profesional. Anuncian que no van a parar y que habrá más paros.

“La profesión ha dicho basta”, según ha manifestado la secretaria general del sindicato en Ciudad Real, Rosa Sarabia, quien ha advertido del colapso en la sanidad pública y lamenta que se haya tocado fondo.

El Sindicato Médico de CLM ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al considerar que los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad son desproporcionados.

Agresión física a una doctora en Puertollano

Por otro lado, este sindicato ha denunciado una nueva agresión, en este caso física, ocurrida ayer por la tarde en el servicio de urgencias del Hospital de Puertollano.

Una doctora fue agredida, sufriendo un traumatismo craneoencefálico y una herida inciso-contusa, como ha informado Oscar Quintana, secretario general del Sindicato Médico en CLM

La agresión ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional.