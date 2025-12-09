Fue trasladado al Hospital de Getafe

Herido con graves quemaduras el trabajador de una empresa de Campo de Criptana tras la explosión de una estufa

El trabajador de un taller de carpintería metálica de Campo de Criptana (Ciudad Real) ha resultado herido este martes con graves quemaduras tras la explosión de una estufa en el centro de trabajo.

Europa Press

Ciudad Real |

El trabajador fue trasladado al Hospital de Getafe
Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 6.14 horas.

El trabajador, de 27 años, ha acudido al centro de salud de la localidad, donde ha sido atendido y trasladado por una UVI a la Unidad de Quemados de Getafe.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

